"سوبر كورة" يرصد توقعات جماهير الأهلى لمباراة الزمالك ونصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" آراء جماهير الأهلى فى مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، التى تنطلق فى السادسة مساء اليوم الأحد، فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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