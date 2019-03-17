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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 17 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد الننى يغيب عن تدريبات المنتخب وينضم الثلاثاء المقبل، وراحة 48 ساعة للمصرى بعد رباعية سموحة.

محمد الننى يغيب عن تدريبات المنتخب وينضم الثلاثاء المقبل

تأكد غياب محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، عن تدريب الفراعنة الثانى غدا علي أن ينضم للتدريبات الجماعية بدءا من مران بعد غد الثلاثاء، عقب حصوله على راحة ليوم إضافى من التدريبات.

راحة 48 ساعة للمصرى بعد رباعية سموحة

قرر ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، على أن يواصل الفريق تدريباته فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدورى والتى تجمعه مع المقاولون العرب فى الرابعة عصر الجمعة التاسع والعشرين من مارس الجارى على استاد الجيش بالسويس.

الغندور حكماً لمباراة الاتحاد وحرس الحدود

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الاتحاد وحرس الحدود، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لدورى القسم الأول، والتى ستقام اليوم الأحد.

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دقيقة حداد فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى على شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابى

شهدت كافة منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقام بأبو ظبى الوقوف دقيقة حداد قبل المباريات على ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، والذى سقط خلاله عدد كبير من المصلين فى مسجدين.

بعثة الإسماعيلى تعود من تونس غداً

تصل بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الأراضى المصرية فى السادسة صباح غد، الاثنين، عقب مواجهة الأفريقى التونسى التى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف لحساب الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

لماذا لم يصافح إيهاب جلال حسام حسن؟.. اعرف السبب

فى واقعة غير غريبة، رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، مصافحة حسام حسن، مدرب سموحة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

هشام محمد يعود لتدريبات الأهلي 20 مارس

ينتظم هشام محمد لاعب الأهلي فى التدريبات الجماعية للفريق الأربعاء المقبل بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بالالتهاب في أوتار السمانة والخلفية والتى حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.