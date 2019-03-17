مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-3-2019 في الدوري الإنجليزي – هدف ساديو...

نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي، من خلال متابعة وتغطية مستمرة لنتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم نرصد لكم ونقدم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد 17-3-2019 في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فهناك الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وخاصة كرة القدم الإنجليزية يتابعون ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويدخل بقيادة محمد صلاح لقاء اليوم متواجداً في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأزرق السماوي مانشستر سيتي المتواجد في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ـ74 نقطة، بينما يدخل فولهام اللقاء في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وفولهام اليوم

انطلقت مباراة ليفربول وفولهام اليوم الأحد 17 من مارس 2019 على ملعب كرافين كوتاج في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يوتيوب كورة كورة ستار في تمام الساعة السادسة والربع مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وفولهام

تشير نتيجة مباراة ليفربول وفولهام اليوم لتقدم الريدز بهدف في الشوط الأول عن طريق اللاعب المهاجم ساديو ماني في الدقيقة السادسة والعشرين من زمن المباراة.

تابعوا معنا نتيجة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الشوط الثاني في الدوري الإنجليزي.