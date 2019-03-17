يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر| liverpool كورة اون لاين مشاهدة ليفربول بدون تقطيع...

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شاهد مباريات اليوم بث مباشر حيث تنطلق مباراة ليفربول وفولهام فى تمام الساعة الرابعة و الربع بتوقيت القاهرة

بث حى مباشر اونلاين مباراة ليفربول فى تمام الساعة الخامسة و الربع بتوقيت السعودية و العراق، مشاهدة liverpool لايف عبر قنوات بى ان سبورت الرياضية و تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 2

بدأت أحداث المباراة

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د 8 النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى للمباراة

بعد مرور عشر دقائق سيطرة نسبية لفريق فولهام رغم خطورة ليفربول

د 21 النتيجة حتى الان تعادل سلبى و لا توجد هجمات خطيرة

النتيجة أصبحت 1/0 لصالح ليفربول أحرزه ساديو مانى

د 37 النتيجة مازالت تقدم ليفربول بهدف مقابل لاشىء لفولهام

انتهى الشوط الاول 1/0 لفريق ليفربول