يلا شوت GOAL بث مباشر ليفربول وفولهام yalla shoot| ليفربول وفولهام بث مباشر livehd7| فولهام وليفربول...

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بث مباشر مباراة فولهام وليفربول كورة ستار كورة أون لاين ليفربول وفولهام yalla shoot كورة جون مباراة فولهام وليفربول الاسطورة بث مباشر فولهام وليفربول ماتش فولهام وليفربول بث مباشر، وقد انتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وفولهام بفوز الريدز بثنائية نظيفة، وأصبح ليفربول ثاني الدوري بنقطة واحدة بعد السيتي، وأصبح أمل ليفربول أن يتعثر السيتي في أي مباراة له ويفوز ليفربول بجميع مبارياته للفوز بالدوري الغائب عن الفريق منذ عقود، وقد أكد جميع عناصر الفريق على أهمية تحقيق بطولة الدوري هذا العام.

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شهد ملعب اللقاء وصول حافلتي الريدز وفولهام لملعب اللقاء، ونزل اللاعبون واتجهوا نحو غرف الملابس الخاصة بهم في الاستاد.

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دخل اللاعبين لأرضية الملعب لإجراء تمرينات الإحماء قبل المباراة كاستعداد لها وسط الجماهير الحاضرة.

بداية المباراة الآن

هجمة لصالح ليفربول في بداية اللقاء ولكن الدفاع يتصدى

الكرة تُقطع من ليفربول وتعود مرة أخرى لصالح فولهام وبداية هجمة

الدقيقة 18: ليفربول يستعيد سيطرته على اللقاء وهجمة من جانب صلاح ولكن إلى الركنية

الدقيقة 25: ماني يحرز الهدف الأول لصالح الريدز

الدقيقة 40: ماني يستلم الكرة ويُحاول اختراق الدفاع ولكن الكرة تُقطع

ليفربول وفولهام بث مباشر

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