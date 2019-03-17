الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot تابع لايف| شاهد ماتش...

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الهلال ضد الاهلي مباشر تابع لايف hd، وتأهل الموج الأزرق إلى هذا الدور بعد تغلبه على الاتحاد السكندري ذهاباً بثلاثية وتعادله في الإياب سلبياً، أما اهلي جدة فقد صعد على حساب الوصل الاماراتي بعدما انتصر عليه بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، وسننقل مشاهدة مباراة الهلال والاهلي يلا شوت kora star على مدار ساعتين من خلال إتاحة روابط مباشرة بجودة فائقة للحواسيب وللجوال حتى تتمكن الجماهير من متابعة الكلاسيكو السعودي.

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