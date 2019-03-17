zamalek today.. بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري اليوم 17 مارس |تردد القنوات الناقلة...

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

ينتظر عشاق نادى الزمالك، اليوم الأحد، مباراة الفريق أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري، وذلك خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وعبر موقع”عرب نيوز” ومن خلال تلك المقالة، سوف نوقر بتوفير البث المباشر اليوم بأعلى جودة وانقي صورة لزوارنا الكرام، لذا ضع المقالة بالمفضلة ليصلكم البث حصرياً وقت بثه مباشرةً .

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

وسوف تنطلق مباراة نصر حسين داى ضد الزمالك ، فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجورماهيا الكيني، والتي ستُقام فى نفس التوقيت، مباراة بترو أتليتكو الأنجولي مع جورماهيا الكيني، وسوف تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 8 ، و الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، ويليه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على نصر حسين داي، فيما يتذيل جورماهيا الترتيب بـ6 نقاط .

zamalek today.. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري

يمكنكم ضبط ترددات القنوات الموضحة بالجدول ، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي مجاناً ومباشرة وبجودة صورة عالية .