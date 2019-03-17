محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب: محمد السيسي
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نادي فولهام الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.
يسعى الفرعون المصري محمد صلاح، جناح «الريدز»، لكسر الصيام التهديفى مع الريدز، خلال الفترة الماضية، ولم يسجل أى هدف خلال ست مباريات متتالية فى كل البطولات، أربع منها فى الدورى الإنجليزى، وسجل هدفاً واحداً فقط فى آخر تسع مباريات.
وجاء التشكيل كالتالي:
أليسون بيكر، أرنولد، فان دايك، جون ماتيب، روبيرتسون، فينالدوم، فابينهو، أدم لالانا، ساديو ماني، محمد...
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