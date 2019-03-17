تشكيل الزمالك.. عودة بوطيب.. واستمرار أحداد وزيزو أمام نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نصر حسين داي الجزائري في المباراة المقرر لها ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهد تشكيل الزمالك عودة المهاجم المغربي خالد بوطيب لقيادة هجوم الفريق بدلاً من عمر السعيد والذي شارك في مباراة جورماهيا الكيني، كما سيشارك الثنائي حميد أحداد وأحمد سيد "زيزو" أمام بطل الجزائر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويحتاج الزمالك للفوز لتأكيد تأهله لربع نهائي بالكونفدرالية، حيث يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنغولي في مركز الوصيف برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نصر حسين داي المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط ويتذيل جورماهيا الكيني المجموعة برصيد 6 نقاط.