المنتخب يبدأ استعداداته للنيجر.. و14 لاعبًا في أول مران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ المنتخب الوطني اليوم الأحد استعداداته لمباراته أمام النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، التي تُقام يوم 23 من شهر مارس الجاري.

وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تُقام بمصر هذا العام.

وحرص المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، على إلقاء محاضرة على اللاعبين المتواجدين خاصةً ببعض التعليمات والملاحظات.

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وتحدث أجيري عن أهمية التركيز مؤكدًا للاعبين أن جميع أفراد الجهاز مستعدون للتعاون التام معهم والاستماع إليهم وحل أي مشكلة تعوق تركيزهم.

وطالب المدرب اللاعبين ببذل كل الجهد على مدار الأيام العشرة المقبلة.

وينطلق مران المنتخب اليوم في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعى لبرج العرب بالإسكندرية.

ويشارك في المران 14 لاعبًا كالتالي: أحمد الشناوي، عامر عامر، محمد أبو جبل، محمد هاني، علي جبر، إسلام جابر، عمرو السولية، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، صلاح محسن، نبيل عماد دونجا، أحمد أبو الفتوح، ومصطفى محمد.