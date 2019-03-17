مباشر بريميرليج.. فولهام 0 - 1 ليفربول.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة فولهام وليفربول على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز يحتل حاليًا المركز الثاني بالدوري برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يتواجد فولهام في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا أمام فولهام، لكسر صيامه التهديفي الأطول مع ليفربول، إذ أنه لم يحرز أي هدف خلال آخر 4 مباريات في بريميرليج.

تشكيل فولهام: ريكو، منساه، تشامبرز، ريم، برايان، سيري، كايرني، أنجويسا، إييتي، ميتروفيتش، بابل.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، فينالدوم، فابينيو، لالانا، صلاح، ماني، وفيرمينو.

تفاصيل المباراة

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الدقيقة الرابعة من بداية المباراة حاول محمد صلاح أن يصل لشباك فولهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة سدد ميشيل سيري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر أعلى المرمى.

وحاول ماتيب مدافع ليفربول أن يستغل طول قامته بعد عرضية من أرنولد لكن تمر رأسيته بعيدة عن المرمى في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 26 استطاع ساديو ماني أن يسجل هدف التقدم لليفربول بعد عرضية أرضية من فيرمينو يسددها ماني من أمام المرمى لتصبح النتيجة (1-0).

صلاح ظهر للمرة الثانية في المباراة بتسديدة بالدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء لكن تصل سهلة لحارس فولهام.

وكاد روبرسون أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فولهام يمنع هدف جديد للريدز.

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