بالأرقام.. مجموعات أبطال إفريقيا.. الترجي الأقوى والإسماعيلي الأسوأ تاريخيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح الأهلي وصيف البطولة الماضية في تصدر مجموعته بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في ختام منافسات دور المجموعات للمسابقة أمس السبت.

واختتمت منافسات دور المجموعات حيث جاءت قائمة المتأهلين لربع النهائي كالتالي: الأهلي، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، شباب قسنطينة الجزائري، الترجي التونسي، حوريا الغيني، صنداونز الجنوب إفريقيا، والوداد المغربي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت خلال دور المجموعات:

- 113 هدفًا:

أصبحت النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا الأعلى تسجيلا للأهداف في دور المجموعات برصيد 113 هدفًا، بواقع 27 هدفًا في المجموعة الأولى، 24 هدفًا في الثانية، 30 هدفًا في الثالثة، و32 هدفًا في الرابعة التي تضم الأهلي.

وتحقق الرقم القياسي في تلك النسخة بعد تجاوز عدد أهداف مسابقتي 2017 التي شهدت 108 هدفًا و2018 (104 هدفًا بالعام الماضي) خلال دور المجموعات منذ تغيير شكل هذا الدور ليتكون من 16 فريقًا بدلا من ثمانية أندية.

- الأشرس هجوميًا:

يعد فريق مازيمبي صاحب أقوى خط هجوم في دور المجموعات بتسجيله 13 هدفًا، في الوقت الذي سجل فيه بلاتينيوم الزمبابوي ثلاثة أهداف فقط كأضعف خط هجوم في المسابقة.

وكان مازيمبي حقق فوزا عريضا على الإفريقي التونسي بنتيجة (8-0)، كأكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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- الأضعف هجوميًا:

رغم تلقي الإفريقي ثمانية أهداف في مباراة واحدة، إلا أن سيمبا التنزاني الذي تواجد في مجموعة الأهلي ونجح في التأهل لدور الثمانية يعتبر أضعف خط دفاع في المسابقة بتلقي شباكه 13 هدفًا، إذ لم يحافظ على نظافتها في أي مباراة.

ويمتلك الترجي أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه هدفين، ويليه الأهلي كثاني أقوى خط دفاع بتلقيه ثلاثة أهداف.

- سلبية الإسماعيلي:

انفرد الإسماعيلي مع بلاتينيوم ستارز برقم سلبي في دوري أبطال إفريقيا، الفريقان الوحيدان اللذان لم يحققا أي فوز في دور المجموعات للمسابقة، حيث اكتفى الثنائي بحصد نقطتين من تعادلين ليتذيلان المجموعة الثالثة والرابعة.

وعادل الدراويش رقم الزمالك عام 2012، كأقل الأندية المصرية حصولا على نقاط في دور المجموعات، وهو الرقم الأسوء للأندية المصرية في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.

- الترجي الأقوى:

يعتبر الترجي حامل لقب دوري الأبطال هو الأقوى في النسخة الحالية من المسابقة بعد نهاية دور المجموعات.

الفريق التونسي هو الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة في دور المجموعات، وهو صاحب أكبر عدد من الانتصارات بتحقيق الفوز في أربع مباريات.