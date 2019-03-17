أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري ، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والتي سوف تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، على ملعب 5 جويلية 1962 . وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل الجزائر : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – حميد احداد – يوسف اوباما – احمد زيزو في خط الهجوم : خالد بوطيب ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد – محمود كهربا – محمود عبد العزيز – عمر السعيد – بهاء مجدي – محمد عبد الغني – ابراهيم حسن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة نصر حسين داي بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.