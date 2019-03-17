قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، منح الفريق راحة ثلاثة أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة، التي أقيمت أمس السبت على استاد الجيش ببرج العرب في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة وتأهله إلى دور الثمانية متصدرا المجموعة الرابعة.
وقرر لاسارتي، منح لاعبيه راحة ثلاثة أيام لالتقاط الأنفاس، مستغلا فترة التوقف المحلي؛ بسبب انشغال المنتخب الوطني بالتحضير لمباراة النيجر في ختام التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
وعقب انتهاء فترة الراحة، يبدأ الأهلي التحضير لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في إطار مواجهات الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثية.. لاسارتي يكافئ نجوم الأهلي بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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