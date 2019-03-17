جروس يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نصر حسين داي

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة نصر حسين داي، في المباراة التي ستقام في السادسة مساءًد على ملعب ستاد 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي. أمامهما: أحمد زيزو وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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