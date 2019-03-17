شاهد مباراة الزمالك ونصر حسين داي بالكونفدرالية الأفريقية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد ٥ يوليو بالعاصمة الجزائرية، المواجهة المرتقبة والحاسمة، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

حرصًا على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة بين الزمالك ونصر حسين داي، المواجهة المرتقبة والحاسمة، والتي ستنطلق الساعة السادسة مساءً، ملعب ستاد ٥ يوليو بالعاصمة الجزائرية في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

يتصدر الزمالك قمة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه نصر حسين داي وبترو أتلتيكو الأنجولي ولكل منهما 7 نقاط، ويأتي جورماهيا الكيني في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

فوز الزمالك، أو تعادله، يؤهله لدور الثمانية للبطولة، ويتأهل أيضًا

في حال الهزيمة بشرط تعادل جورماهيا مع بترو أتلتيكو.

استعد الزمالك للمباراة جيدًا من خلال التدريبات اليومية بملعب النادي، التي شارك فيها جميع اللاعبين قبل أن يسافر الفريق أمس الأول إلى الجزائر، حيث أدى اللاعبون مرانهم الأخير أمس فى موعد اللقاء نفسه، ركز خلاله كريستيان جروس، المدير الفني، على الخطة التي سيواجه بها المنافس، التي وضح أنها ستكون متوازنة وهي شبيهة إلى حد كبير بطريقة اللعب نفسها التي واجه بها بترو أتلتيكو الإنجولي، وتعتمد على السيطرة على منطقةوسط الملعب، مع تقارب الخطوط ولعب الكرة من لمسة واحدة،

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مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

أكد جروس أهمية اللقاء من خلال المحاضرة التي ألقاها على اللاعبين بإحدى قاعات فندق الإقامة، حيث شدد على أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل وجود فرصة وحيدة أمام الفريق الجزائري للتأهل، وهى الفوز وطالب اللاعبين بالتركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم التأثر بالجماهير التي ستشجع حسين داي بكل قوة، وقال إن إحراز هدف مبكر سيكون مؤثرًا جدًا في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

على الجانب الآخر أكد محمد لاسات، المدرب المساعد لنصر حسين داي، أن فريقه ليس أمامه خيار آخر سوى الفوز، وقال لدينا عزيمة لتحقيق هذا الهدف وبلوغ دور الثمانية..نحن في أحسن الظروف البدنية، ليس لدينا أي عذر، لابد أن نكون متحدين من أجل تجاوز الزمالك واحتلال المركز الأول في المجموعة.. وأتوقع مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى، وسنبذل كل المجهودات المطلوبة من أجل إسعاد جماهير الفريق.

شاهد المباراة..