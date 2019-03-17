أجازة قصيرة لسيدومير مدرب الإسماعيلي

وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على حصول البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى على اجازة قصيرة من أجل العودة لبلاده. ومن المقرر أن يعود مدرب الدراويش لقيادة فريقه بداية من الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى. ومن المقرر أن تعود بعثة الإسماعيلى للأراضى المصرية صباح الغد عقب مواجهة الافريقى بالجولة الختامية ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

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