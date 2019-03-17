شاهد..مباراة الهلال وأهلي جدة بالبطولة العربية

تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة الهلال وأهلي جدة، والتي ستنطلق الساعة السادسة إلا ربع مساءً،حيث تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ستاد جامعة الملك سعود، لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يستضيف الهلال منافسه اللدود الأهلي، للمرة الثانية بالموسم الجاري، بعد مباراة الدوري الأول بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي انتهت بفوز الفريق الهلالي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في ديسمبر الماضي.

تنقل مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي

بطولة كأس زايد، عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين علي سعيد الكعبي، ومحمد الشامسي.

كان الهلال نجح في التأهل لنصف نهائي البطولة بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب، الذيى أقيم على ملعب برج العرب.

بينما تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف بعد التعادل بهدفين لكل فريق

في مباراة الذهاب بالإمارات.

وأكد زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، صعوبة المباراة أمام أحد الفرق القوية، خصوصًا في ظل الغيابات التي يعاني منها الهلال في هذا اللقاء.

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قال ماميتش إنه يثق في قدرة لاعبي فريقه على تخطي عقبة الأهلي والتأهل للمباراة النهائية،

على الجانب الآخر أكد الأورجوياني خورخي فوساتي، قوة فريق الهلال، قائلًا: "الهلال متصدر دوري المحترفين السعودي، كما أنه متصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، وهو منافس صعب وقوي".

وأوضح فوساتي، أنه يركز على تحقيق الفوز في كل المباريات، على رغم الإجهاد الذي يعاني منه الفريق، مشيرًا إلى أن هدفه التتويج بلقب البطولة في ظل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

شاهد مباراة الهلال وأهلي جدة..