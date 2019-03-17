السفارة المصرية بالجزائر تتواصل مع بعثة الزمالك

تواصل مسئولو السفارة المصرية بالجزائر مع نادي نصر حسين داى للتنسيق معهم بشأن كافة الأمور المتعلقة معهم بشأن كافة الأمور المتعلقةبالمباراة بصفتهم الجهة المنظمة. ومن المقرر أن يتم تخصيص مدرج للجالية المصرية في الجزائر وأعضاء السفارة.

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