السفارة المصرية بالجزائر تتواصل مع بعثة الزمالك

تواصل مسئولو السفارة المصرية بالجزائر مع نادي نصر حسين داى للتنسيقمعهم بشأن كافة الأمور المتعلقة
بالمباراة بصفتهم الجهة المنظمة.
ومن المقرر أن يتم تخصيص مدرج للجالية المصرية في الجزائر وأعضاء السفارة.
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