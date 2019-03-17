رئيس الزمالك يطالب اللاعبين بالفوز

أجرى رئيس الزمالك مرتضى منصور اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر للاطمئنان عليها، قبل مباراة اليوم الأحد أمام نصر حسين داي بالجولة السادسة والأخيرة من دور

المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب رئيس الزمالك من لاعبيه التركيز الكامل في المباراة، وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب، وتحمل

الضغط الجماهيري المتوقع. رئيس الزمالك يطمئن على بعثة الزمالك.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يدخل نصر حسين داي المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط لضمان الصعود إلى الدور التالي.