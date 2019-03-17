شاهد.. جنوى يذيق يوفنتوس الهزيمة الأولى بالدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس هزيمة قاسية أمام جنوى، بهدفين دون رد، خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

سجل ستورارو هدف جنوة الأول في الدقيقة 72،من تسديدة متقنة عن طريق البديل ستيفانو ستورارو من على حدود منطقة الجزاء مرت

على يسار الحارس لداخل الشباك، وفي الدقيقة 82، سجل بانديف الهدف التعزيز لـجنوفي شباك اليوفي.

وشهد اللقاء هدف ملغي لفريق يوفنتوس عبر باولو ديبالا في الدقيقة 55، بعد الرجوع إلى تقنية الVAR،

كرة عرضية من الجهة اليسرى استقبلها باولو ديبالا بتسديدة داخل الشباك لكن الحكم احتسب تسلل في الأخير.

وتلقي يوفنتوس هزيمته الأولى في الدوري، بعد مرور 28 جولة، على يد جنوة.

Advertisements

وبتلك النتيجة تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة، في صدارة الدوري، في حين رفع جنوى رصيده لـ33 نقطة، في المركز الثاني عشر.

شاهد الأهداف..