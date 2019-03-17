اتحاد الكرة يخطر سيراميكا كليوباترا بتأجيل مباريات الجولة ٢٣ أسبوعًا

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابا رسميا من لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة المصري، يخطره خلاله بتأجيل لقاء دمياط الذي كان مزمع إقامته الخميس المقبل على ملعب دمياط بالجولة الثالثة

والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقررت لجنة المسابقات في خطابهت المرسل إلى نادي سيراميكا كليوباترا إقامة المباراة يوم الخميس بعد المقبل، الموافق ٢٨/٣/٢٠١٩،

على ملعب رأس البر في دمياط.

وذكر الخطاب سبب التأجيل وهو إقامة مباراة الزرقا ومنتخب السويس يوم ٢١/٣/٢٠١٩، بدلا من يوم ١٤ مارس الماضي، لذلك تم تأجيل كل مباريات الجولة الثالثة والعشرين إلى يوم الخميس بعد القادم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.