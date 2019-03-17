محمد صلاح وماني يقودان تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الفريق أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل الريدز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: ترينت ألكسندر أرلوند، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو Advertisements روبرتسون في الوسط: جورجينهو فينالدوم، فابينيو، آدم لالانا في الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني مقاعد البدلاء.. سيمون مينيوليه، ديان لوفرين، جيمس ميلنر، دانييل ستوريدج، شكودران شاكيري، ديفي أوريجي.

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