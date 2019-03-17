عبدالرحمن مجدي: تعرضنا لضغوط كبيرة خلال مواجهة الأفريقي

قال عبدالرحمن مجدى، لاعب وسط فريق النادى الإسماعيلى، إن اللاعبين تعرضوا لضغوطات كبيرة خلال سير مباراة الإسماعيلى والأفريقى فى الجولة الأخيرة من دورى المجموعاتلبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وأضاف أن الاشتباكات التى حدثت بين الجماهير والأمن، وإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع، أثرت
وتابع بأن الدراويش كان مستحوزا على مجريات الأمور، وكان أداءه جيدا.
واستكمل حديثه بأن: "سيتم إغلاق الصفحة الأفريقية، وسيتم التركيز على بطولتى الدورى والكأس لتحقيق نتائج إيجابية وإرضاء الجماهير".
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