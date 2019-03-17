رياضة | أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باير ليفركوزن 0 x

14:30 1 فيردر بريمن آينتراخت فرانكفورت 0 x

16:30 0 نورنبيرج بايرن ميونيخ - x

19:00 - ماينز 05

حسنية أكادير - المغرب 1 x

15:00 0 نهضة بركان - المغرب أوثو دويو - الكونجو 0 x

15:00 2 الرجاء الرياضي - المغرب النجم الساحلي - تونس 1 Advertisements x

15:00 0 ساليتاس - بوركينا فاسو إينوجو رينجرز - نيجيريا 0 x

15:00 0 الصفاقسي - تونس جور ماهيا - كينيا - x

18:00 - بيترو أتلتيكو - أنجولا نصر حسين داي - x

18:00 - الزمالك زيسكو يونايتد - زامبيا - x

18:00 - أشانتي كوتوكو - غانا الهلال - السودان - x

18:00 - نكانا - زامبيا

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