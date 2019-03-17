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رياضة | أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باير ليفركوزن

0

x
14:30

1

فيردر بريمن

آينتراخت فرانكفورت

0

x
16:30

0

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

-

x
19:00

-

ماينز 05

حسنية أكادير - المغرب

1

x
15:00

0

نهضة بركان - المغرب

أوثو دويو - الكونجو

0

x
15:00

2

الرجاء الرياضي - المغرب

النجم الساحلي - تونس

1

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x
15:00

0

ساليتاس - بوركينا فاسو

إينوجو رينجرز - نيجيريا

0

x
15:00

0

الصفاقسي - تونس

جور ماهيا - كينيا

-

x
18:00

-

بيترو أتلتيكو - أنجولا

نصر حسين داي

-

x
18:00

-

الزمالك

زيسكو يونايتد - زامبيا

-

x
18:00

-

أشانتي كوتوكو - غانا

الهلال - السودان

-

x
18:00

-

نكانا - زامبيا

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