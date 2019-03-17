رياضة | أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
باير ليفركوزن
0
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14:30
1
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
0
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16:30
0
نورنبيرج
بايرن ميونيخ
-
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19:00
-
ماينز 05
حسنية أكادير - المغرب
1
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
أوثو دويو - الكونجو
0
x
15:00
2
الرجاء الرياضي - المغرب
النجم الساحلي - تونس
1
x
15:00
0
ساليتاس - بوركينا فاسو
إينوجو رينجرز - نيجيريا
0
x
15:00
0
الصفاقسي - تونس
جور ماهيا - كينيا
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18:00
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بيترو أتلتيكو - أنجولا
نصر حسين داي
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18:00
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الزمالك
زيسكو يونايتد - زامبيا
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18:00
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أشانتي كوتوكو - غانا
الهلال - السودان
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x
18:00
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نكانا - زامبيا