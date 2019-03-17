رياضة | كوتينيو يقرب جريزمان من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يقرب جريزمان من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي برشلونة الإسباني عقد صفقة تبادلية مع فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتلتيكو مدريد بعد ارتباط اللاعب بالرحيل عن الروخي بلانكوس.

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واضاف الموقع، أن جريزمان يتجه للرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد خروج الفريق من دوري الابطال على يد يوفنتوس وابتعاده عن الفوز بلقب الدوري.

واكد الموقع، على أن برشلونة ينوي دمج كوتينيو في صفقة التعاقد مع جريزمان لتخفيض مبلغ الصفقة خاصة وأن اللاعب البرازيلي لم يظهر بالمستوي المطلوب مع برشلونة.

فهل سيكون في الموسم المقبل شراكة هجومية بين سواريز وميسي وجريزمان في الخط الهجومي لبرشلونة.