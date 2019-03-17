رياضة | 17 إبريل .. انطلاق بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 إبريل .. انطلاق بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد يوم 17 من إبريل المقبل موعدًا لانطلاق فاعليات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش فى نسختها الثامنة والتي تستمر حتى 26 إبريل المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة أفضل 96 لاعباً من 20 دولة، من بينها مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، ألمانيا، سويسرا، فنلندا، نيوزيلندا، الكويت، مالطا، إيطاليا، إسبانيا.

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر البطولات المنظمة العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم، و بجانب مشاركة أعلى ثمانية لاعبين في العالم بالبطولة هذا العام، تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 30 قناة تليفزيونية .

ومن جانبه قال عمرو منسى مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش إنه يشعر بالفخر لاستضافة مصر لهذا الحدث وتنظيمه خاصة أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، وأشار إلى أن تلك البطولة ستنظم للمرة الثامنة وهو ما يعكس النجاح الكبير فى السنوات الماضية، كما يعكس ذلك حجم الجهد المبذول من كافة المنظمين والقائمين عليها، ويعزز فرصة مصر دائما فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة، إضافة إلى الاستفادة التى سيحقهها القطاع السياحى من وراء البطولة التى ستحظى بحضور كبير ومتابعة إعلامية واسعة محليا وعالميا.