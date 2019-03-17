اونلاين | يلا شوت بعد قليل.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي بث مباشر .. yallashoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت بعد قليل.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي بث مباشر .. yallashoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُذاع بعد قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره فولهام ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، حيث يقدم لكم “الخليج 365” بث مباشر لمباراة ليفربول وفولهام، على ملعب كرافن كوتيج تابعو ماتش ليفربول اليوم عبر موقعنا.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز واستغلال عدم لعب مانشستر سيتي في هذه الجولة لانشغاله بمباراته بكأس الاتحاد، والانفراد بالصدارة حتى ولو مؤقتاً.

الدولي المصري محمد صلاح يريد العودة للتسجيل من جديد بعد الغياب خلال أخر 5 مباريات عن ليفربول في جميع المسابقات.

المباراة ستنطلق الساعة الرابعة والربع 16:15 بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع 17:15 بتوقيت مكة المكرمة

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القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وفولهام

القناة الناقلة “BeinSports HD2” القطرية وسيعلق عليها حمد الطيب

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

الوسط: أدم لالانا، فينالدوم، فابيينو

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني