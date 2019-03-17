اونلاين | حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين

يحل ليفربول ضيفاً على فولهام اليوم الأحد في ملعب “كرافين كوتاج”، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين

تنطلق المباراة في الساعة (18:15 بتوقيت الإمارات)، و(17:15 بتوقيت السعودية)، و(16:15 بتوقيت القاهرة)، و(14:15 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD2، بتعليق صوتي لأحمد الطيب.

حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين

Advertisements

تجمع المباراة بين ليفربول صاحب المرتبة الثانية برصيد 73 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحد فقط عن مانشستر سيتي الأول “الذي يغيب عن منافسات هذه الجولة بسبب مشاركته في كأس الاتحاد الإنجليزي “، بينما يتواجد فولهام في المرتبة قبل الاخيرة برصيد 17 نقطة

على صعيد آخر، صدم المدرب الألماني يورجن كلوب عشاق وجماهير ليفربول، عندما أشار في تصريحاته، أنه لا ينوي دخل سوق الانتقالات الصيفية وصرف الأموال بقوة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأكد كلوب قائلاً: لن أتحدث في الوقت الحالي عن خطتنا في السوق القادمة، ولكنني لا أعتقد أن مع هذا الفريق نحتاج إلى صرف الأموال.

حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين

ويقدم ليفربول هذا الموسم أداءاً طيباً للغاية تحت قيادة يورجن كلوب، حيث ينافس الردز نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع صعود الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

حصري يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم 17-03-2019 بث مباشر الدوري الانجليزي اونلاين