اونلاين | تابع HD لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كورة أون لاين | بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يوتيوب| يلا شوت

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تابع HD لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كورة أون لاين | بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يوتيوب| يلا شوت

استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على تشكيل مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين فى السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

تابع HD لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كورة أون لاين | بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يوتيوب| يلا شوت

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

تابع HD لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كورة أون لاين | بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي يوتيوب| يلا شوت