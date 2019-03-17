اونلاين | KORA بث مباشر مباراة الهلال والأهلي yalla shoot الاسطورة livhd7 مباراة الهلال والأهلي| كورة ستار مشاهدة مباراة AL hilal

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تصريحات المدير الفني

يلا شوت الهلال والاهلي بث مباشر Livehd7 رابط الاسطورة، صرح المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي خورخي فوساتي، على القوة الخاصة بنادي الهلال السعودي، وذلك في ذهاب نصف النهائي في مسابقة كاس زايد اليوم، وقال بأن عليه إستغلال الفرصة من خلال دراسة الفريق الخصم، والفوز من أجل الإقتراب خطوة من النهائي والفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ الأهلي السعودي.

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تاريخ المواجهات السابقة

يلا شوت الهلال والاهلي بث مباشر Livehd7 رابط الاسطورةـ، نادي الهلال السعودي فاز على الأهلي في 41 مباراة، ونادي أهلي جدة فاز على الهلال في 29 مباراة، وحسم التعادل بين الناديين في 24 مباراة، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات، وتبدأ المواجهات منذ عام 1977 حينما فاز الأهلي على الهلال بنتيجة 3-1، تابع الآن كل جديد عبر تحديث الأخبار العاجلة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من حين لآخر.

مباريات الدور نصف النهائي

يلا شوت الهلال والاهلي بث مباشر Livehd7 رابط الاسطورة، مباريات الدور نصف النهائي تنقسم بين الأندية الآتية، نادي النجم الساحلي التونسي، ونادي المريخ السوداني، ونادي الهلال السعودي، ونادي أهلي جدة السعودي، ومباريات الذهاب تبدأ في مواجهة اليوم، ونتابع معكم كل جديد، يمكنكم الدخول ومتابعة الأخبار الهامة.

سجل الأندية في كاس زايد للأندية الأبطال

يلا شوت الهلال والاهلي بث مباشر Livehd7 رابط الاسطورةـ، تعتبر الأندية السعودية هي أعلى الأندية تتويجًا بكأس زايد للأندية الأبطال، حيث تعتبر السعودية الرقم الأول في عدد البطولات، وفازت أندية السعودية ببطولة كأس زايد في ثمان بطولات، وحصلت على الوصافة في أربعة بطولات، والمركز الثاني هي تونس التي فازت أنديتها في ست بطولات وحصلت على الوصافة في خمس بطولات.

يلا شوت الهلال والاهلي بث مباشر Livehd7 رابط الاسطورة، نادي الهلال صاحب مباراة اليوم فاز بالبطولة في مرتين من قبل، بطولة عام 1994 وعام 1995 على التوالي، وحصل على الوصافة المركز الثاني في عام 1989، والنادي الأهلي السعودي فاز بالبطولة مرة واحدة فقط في عام 2002، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز حول مباريات اليوم بكاس زايد للأندية.