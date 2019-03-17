اونلاين | يلا شوت Liverpool محمد صلاح .. بث مباشر ليفربول وفولهام.. الاسطورة كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام

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مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر، في إطار اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يدخل ليفربول مواجهة فولهام بعد فوزه في مباراة الجولة الماضية على فريق بيرنلي بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت تألق السنغالي ساديو ماني بتسجيله هدفين وكذلك البرازيلي فيرمينو الذي سجل هو الآخر هدفين، ليستمر ليفربول في مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة حيث يحتل الريدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة حيث حقق ليفربول في 30 مباراة خاضها في دوري هذا الموسم 22 انتصار و7 تعادلات مقابل هزيمة واحدة تلقاها الفريق.

بينما يدخل فولهام مواجهة الريدز بعد خسارته خارج ملعبه في مباراة الجولة الماضية على يد فريق ليستر سيتي بنتيجة 3-1، ليبقى الفريق في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة فقط جمعها من 4 انتصارات و5 تعادلات و21 هزيمة تعرض لها الفريق اللندني، هذا ويبدو أن فولهام بجانب فريق هيدرسفيلد تاون قد اقترب من الهبوط إلى الشامبيونشيب حيث يبتعد فولهام عن أقرب مركز بعيد عن الهبوط بفارق 13 نقطة قبل 8 جولات على نهاية الموسم.

توقيت مباراة ليفربول وفولهام

من المقرر أن يستضيف فولهام نظيره ليفربول في التوقيتات التالية: 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 مساءً بتوقيت مصر، 4:15 مساءً بتوقيت فلسطين، 4:15 مساءً بتوقيت الأردن، 4:15 مساءً بتوقيت سوريا، 4:15 مساءً بتوقيت لبنان، 4:15 مساءً بتوقيت العراق، 4:15 مساءً بتوقيت السودان، 5:15 مساءً بتوقيت اليمن، 4:15 مساءً بتوقيت ليبيا، 3:15 مساءً بتوقيت تونس، 3:15 مساءً بتوقيت الجزائر، 3:15 مساءً بتوقيت المغرب، 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات، 5:15 مساءً بتوقيت البحرين، 6:15 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 5:15 مساءً بتوقيت الكويت، 5:15 مساءً بتوقيت قطر، 2:15 مساءً بتوقيت موريتانيا، 5:15 مساءً بتوقيت جزر القمر، 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.