انت الان تتابع ماذا قال المستكاوى عن تألق حسين الشحات أمام الساورة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

حسين الشحات

أشاد حسن المستكاوي، الناقد والمحلل الرياضي، عبر قناة «أون سبورت» بحسين الشحات، لاعب الأهلي، خلال مباراة فريقه أمس السبت، أمام شبيبة الساورة الجزائري، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وذلك بعد تألقه وتحركه المميز خلال المباراة. وكتب المستكاوي على صفحته الشخصية عبر «تويتر»: «كررتها كثيرا، حسين الشحات يتألق في المساحات، هكذا كان مع المقاصة ومع العين، وهكذا سيكون مع الأهلي، نجوم مباراة الساورة معلول ومروان محسن».

ورد المستكاوي على سؤال أحد المتابعين عن رمضان صبحي: «رمضان مميز جدا وينقصه عدم المبالغة في الاحتفاظ بالكرة والتسديد». كان فريق الأهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد

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