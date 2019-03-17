«الصخرة» يتغنى برئيس قسم السعادة الأهلاوية

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١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

علي معلول

وجه وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، المديح للنجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، وذلك بعد تألق الأخير مع القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، وقيادة فريق الأهلي وصيف بطل إفريقيا للتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، على ملعب استاد برج العرب. وقال جمعة: «علي معلول، رئيس قسم السعادة للجماهير الأهلاوية».

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وأوضح مدافع الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «الظهير التونسي هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء والروح، الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، وبأدائه العالي أسهم في ترشح الأهلي إلى ربع نهائي دوري