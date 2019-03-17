انت الان تتابع «الصخرة» يتغنى برئيس قسم السعادة الأهلاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
علي معلول
وجه وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، المديح للنجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، وذلك بعد تألق الأخير مع القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، وقيادة فريق الأهلي وصيف بطل إفريقيا للتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، على ملعب استاد برج العرب. وقال جمعة: «علي معلول، رئيس قسم السعادة للجماهير الأهلاوية».
وأوضح مدافع الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «الظهير التونسي هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء والروح، الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، وبأدائه العالي أسهم في ترشح الأهلي إلى ربع نهائي دوري
وأوضح مدافع الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «الظهير التونسي هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء والروح، الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، وبأدائه العالي أسهم في ترشح الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. واصل يا وحش».
علي معلول، رئيس قسم السعادة للجماهير الأهلاوية، الظهير التونسي، هو واحد من أبرز اللاعبين من ناحية العطاء والروح، الجناح الطائر الذي شارك في العديد من الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، وبأدائه العالي أسهم في ترشح الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال، واصل يا وحش @AliMaaloul pic.twitter.com/AFoKJcVkat
شاهد أيضًا.. الأهلي يكتسح الساورة ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال
كانت هذه تفاصيل خبر «الصخرة» يتغنى برئيس قسم السعادة الأهلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.