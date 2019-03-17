شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك بـ4 أضعاف المكافأة للفوز على نصر حسين داي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمضاعفة مكافأة الفوز لـ4 أضعاف في حالة التغلب على الفريق الجزائري نصر حسين داي.

وأجرى مرتضى منصور أكثر من اتصال بعدد من أعضاء مجلس الإدارة للاطمئنان على أحوال البعثة.

ويلتقي الزمالك، اليوم الأحد، مع فريق نصر حسين داي الجزائري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الافريقية، والتي ستنطلق في السادسة مساءا.