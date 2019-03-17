شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأول ينطلق في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق اليوم الأحد، معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ببرج العرب، استعدادا لمباراته أمام النيجر، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية والتي تقام يوم 23 من الشهر الجاري، يعقبها مباراة ودية أمام المنتخب النيجيري، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية التي تقام بمصر هذا العام.

وفور بدء المعسكر حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، على إلقاء محاضرة على اللاعبين المتواجدين خاصة ببعض التعليمات والملاحظات حيث تحدث عن أهمية التركيز، مؤكدا أن جميع أفراد الجهاز مستعدون للتعاون التام مع اللاعبين والاستماع إليهم وحل أي مشكلة تعوق تركيزهم، مطالبا ببذل كل الجهد على مدار الأيام العشرة المقبلة.

وينطلق المران الأول للمنتخب اليوم، تحت قيادة أجيري، في تمام الساعة السادسة والنصف بالملعب الفرعى لبرج العرب، بمشاركة 14 لاعبا هم :أحمد الشناوى وعامر عامر ومحمد أبوجبل ومحمد هانى وعلى جبر وإسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد «دونجا» وأحمد أبوالفتوح ومصطفى محمد.