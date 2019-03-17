شكرا لقرائتكم هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى أمير الغناء العربى المطرب هانى شاكر، من تسجيل أغنية جديدة لنادى الزمالك، المنتمى إليه ويشجعه، على أن يتم إذاعة الأغنية قريباً بعد انتهى من تسجيلها.
ويرتبط الزمالك بمواجهة مع نصر حسين داى الجزائرى، فى السادسة من مساء اليوم، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى إطار الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.
يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.
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