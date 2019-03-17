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شكرا لقرائتكم لاعب نيوزيلندى يعزى ضحايا المسجدين بـ"سجدة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لم يجد لاعب كرة قدم النيوزلندى كوستا بارباروسيس، طريقه لتعزية أهالى ضحايا المسجدين الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى الغادر سوى بالسجود مثل المسلمين.
أعرب لاعب كرة قدم النيوزلندى كوستا بارباروسيس عن تعازيه، وتكريمه لضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية وعائلاتهم بسجدة؛ بعد هدف أحرزه خلال المباراة التى جمعت بين فريقه (ملبورن فيكتوري)، و(بريسبان رور)؛ ضمن مباريات الدورى الأسترالى الممتاز لكرة القدم.
وحسب ما ذكره موقع (جول) البريطانى المختص بأخبار الرياضة، اليوم الأحد، أن بارباروسيس مهاجم فريق (ملبورن فيكتورى) الأسترالى أحرز الهدف الافتتاحى للمباراة فى الدقيقة 24، قبل أن يسجد "سجدة" - على غرار شعائر صلاة المسلمين - تكريما لـ49 شهيدا على الأقل راحوا ضحية الهجوم الإرهابى فى نيوزيلندا، الجمعة الماضى، مشيرا إلى أن المهاجم أحرز هدفا آخر فى الدقيقة 39؛ ليمكّن فريقه من الفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف ضد فريق (بريسبان رور) فى ملعب مارفيل.
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