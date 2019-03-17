شكرا لقرائتكم الزمالك ونصر حسين داى.. السفارة المصرية بالجزائر فى الترتيبات الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل المستشار هانى ديمترى نائب للسفير المصرى بالجزائر، منذ قليل، مع أحد أعضاء مجلس إدارة نصر حسين داى، للتنسيق الكامل بشأن مباراة الزمالك مع الفريق الجزائرى، المقرر انطلاقها فى السادسة من مساء اليوم، على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف نائب السفير المصرى أنه تم التنسيق الكامل مع الجانب الجزائرى فى كافة الأمور، وسيتم تخصيص مكان خاص لأبناء الجالية المصرية فى الجزائر الراغبين فى حضور المباراة، التى سيحضرها أعضاء السفارة المصرية لدعم الزمالك فى مهمته.

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.