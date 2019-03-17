"آسيان" يعلن دعمه للشيخ سلمان في انتخابات الاتحاد الآسيوي

اسماء السيد - أعلن اتحاد "آسيان" الذي يضم 12 من الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعمه لرئيسه الحالي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وفي بيان نشره الأحد عبر موقعه الالكتروني اثر اجتماع عقده في كمبوديا، أعلن الاتحاد "دعمه بالاجماع لبقاء الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية جديدة".

وأشار الاتحاد الى أن القرار اتخذ بحضور ممثلين عن كل الدول الأعضاء فيه، وهي أستراليا، بروناي، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفيليبين، سنغافورة، تايلاند، تيمور الشرقية وفيتنام.

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وتقام انتخابات الاتحاد الآسيوي في السادس من نيسان/أبريل المقبل في كوالالمبور، ويتنافس فيها الشيخ سلمان مع مرشحين اثنين هما القطري سعود المهندي والإماراتي محمد خلفان الرميثي.

وسبق للشيخ سلمان أن أعلن أنه يحظى بدعم غالبية أعضاء الاتحاد الآسيوي الذي يضم 47 عضوا يحق لـ46 منهم التصويت.

وكان الشيخ سلمان قد انتخب رئيسا للاتحاد عام 2013 بفوز كبير على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأكمل العامين المتبقيين من ولاية القطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة عن أي نشاط كروي على خلفية الفساد. وأعيد انتخاب البحريني بالتزكية في 2015.