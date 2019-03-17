غولدن ستايت يهزم أوكلاهوما ويضمن بلوغ البلاي أوف

اسماء السيد - قاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين، الى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-88، ليضمن المشاركة في الأدوار النهائية "بلاي أوف" لموسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومنح كوري فريقه السبت الفوز بتسجيله 33 نقطة منها 11 في الربع الثالث من المباراة التي لم يخسر فيها الضيوف تقدمهم طوال مراحلها، بينما أضاف زميله كلاي طومسون 23 نقطة.

وحقق ووريرز المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، فوزه الثاني تواليا، علما بأنه يقدم أداء متفاوتا في الفترة الماضية، وخسر أربع مرات في آخر ثماني مباريات.

وقال كوري "في مسار المباراة فرضنا ما نريده (...) قمنا بأفضل ما يمكن للاهتمام بأدائنا لكي لا تسنح لهم فرص سهلة للانتقال من الدفاع للهجوم".

أضاف "تابعنا الكرات بشكل جيد. اذا أخذنا كل الأمور في الاعتبار، قدمنا أداء قويا، وكنا نعرف انه في حال تركنا لهم الزخم في بناء الهجمات، سيكونون فريقا صعبا".

ورفع غولدن ستايت رصيده الى 47 فوزا مقابل 21 خسارة في صدارة ترتيب المنطقة الغربية، ليصبح أول الفرق التي تضمن تأهلها عن هذه المنطقة. ويتأهل الى الأدوار النهائية أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.

وضمن ووريرز بفوزه السبت، إنهاء الدوري المنتظم في أحد المراكز الثمانية الأولى على الأقل حتى في حال خسارته كل مبارياته الـ14 المتبقية، اذ أن في رصيد صاحب المركز التاسع ساكرامنتو كينغز حاليا 33 فوزا و35 خسارة.

وهو الموسم السابع تواليا الذي يشارك فيه غولدن ستايت في البلاي أوف، علما بأنه خاض نهائي الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة ضد كليفلاند كافالييرز ونجمه السابق ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلس ليكرز حاليا، ولم يخسر سوى في عام 2016.

وكانت مباراة السبت فرصة لعودة اللاعب السابق لأوكلاهوما كيفن دورانت الى أرض فريقه القديم، لكن أحد نجوم غولدن ستايت في الفترة الحالية غاب عن اللقاء بسبب إصابة في الكاحل.

وعانى أوكلاهوما من ضعف أداء نجمه راسل وستبروك الذي اكتفى بتسجيل سبع نقاط فقط بعدما نجح في محاولتين من أصل 16، علما بأنه لم يتمكن من تسجيل أي من محاولاته الثلاثية السبع.

وأضاف وستبروك تسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات.

وبرز في صفوف المضيف بول جورج مع 29 نقطة و13 متابعة، بينما أضاف دينيس شرودر 15 نقطة للفريق الذي حقق أمس أسوأ نسبة نجاح في الرميات من داخل القوس هذا الموسم، مكتفيا بـ32 بالمئة فقط.

وتلقى أوكلاهوما خسارته الثانية تواليا، وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 42 فوزا و28 خسارة، متقدما بمركز واحد على سان أنتونيو سبيرز الذي حقق السبت فوزه الـ41 (مقابل 29 خسارة)، وأتى على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 108-103.

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وهو الانتصار الثامن تواليا لفريق المدرب غريغ بوبوفيتش، لكن عكرته إصابة لاعبه سي جاي ماكولوم في الربع الثالث مع احتكاك مع لاعبي الفريق المنافس، ما استدعى خروجه من أرض الملعب بمساعدة زميلين له. ومن المقرر أن يخضع لفحوص بعد العودة الى سان أنتونيو.

وأوضح اللاعب الذي يحقق هذا الموسم ما معدله 21,5 نقطة في المباراة الواحدة، "كل ما يمكنني قوله هو أنني شعرت بالألم بمجرد سقوطي على الأرض، الألم كان قويا جدا".

وكان زميل ماكولوم ديمار ديروزن أفضل مسجل في صفوف الفريق مع 21 نقطة، بينما سجل داميان ليلارد 34 نقطة لصالح بورتلاند رابع ترتيب المنطقة الغربية مع 42 فوزا و27 خسارة.

- 30 نقطة لإيرفينغ، 40 لبوكر -

الى ذلك، حقق بوسطن سلتيكس فوزه السادس في آخر ثماني مباريات، وأتى على حساب ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 129-120.

وبرز نجم بوسطن كايري إيرفينغ باقترابه من تحقيق "تريبل دبل" في المباراة، اذ سجل 30 نقطة و11 متابعة، لكنه اكتفى بتسع تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله ماركوس موريس 19 نقطة.

وتعرض لاعب بوسطن غوردون هايورد لإصابة قوية في مطلع المباراة بعدما اصطدم رأسه بكتف لاعب أتلانتا جون كولينز، ما اضطره للمغادرة.

وفرض بوسطن هيمنته على المباراة بشكل كبير، وصنع فارقا في الربع الثالث بلغ 25 نقطة، قبل أن يحسن أتلانتا من أدائه في الفترة المتبقية من اللقاء دون التمكن من الاقتراب بشكل إضافي من مضيفه.

وكان الأفضل في صفوف الفريق الزائر تراي يونغ مع 26 نقطة، لم تحل دون تلقي أتلانتا خسارته الـ46 في 70 مباراة، علما بأنه يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الشرقية.

وفي مباراة أخرى، حقق فينيكس صنز متذيل ترتيب المنطقة الغربية، فوزا صعبا على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 138-136 بعد التمديد.

وكان ديفن بوكر أفضل مسجل في صفوف الفريق الفائز مع 40 نقطة، في حين برز في صفوف بيليكانز لاعبه إلفريد بايتون الذي حقق "تريبل دبل" للمباراة الرابعة تواليا، مع 16 نقطة و13 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وفي بقية المباريات، فاز دالاس مافريكس على كليفلاند كافالييرز 121 - 116، وواشنطن ويزاردز على ممفيس غريزليز 135 - 128، ودنفر ناغتس على انديانا بايسرز 102 - 100، ويوتا جاز على بروكلين نتس 114 - 98.