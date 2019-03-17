شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ونصر حسين داى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، ونستعرض كافة التساؤلات التى تدور حول المواجهة.

ما مركز الزمالك قبل مباراة نصر حسين داى؟

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط، ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط، وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

وماذا عن حظوظ الزمالك فى التأهل لربع نهائى الكونفدرالية؟

يكفى الزمالك الفوز أو التعادل مع نصر حسين داى للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية، أما فى حال خسارة الأبيض فسيكون تأهله متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.





ما نتيجة المباراة السابقة بين الزمالك ونصر حسين داى فى المجموعات؟

التقى الزمالك مع نصر حسين داى على استاد برج العرب يوم 13 فبراير الماضى، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة، وحينها تقدم المغربى خالد بوطيب للزمالك بالهدف الأول وتعادل نصر حسين داى فى الدقيقة 90 عن طريق لاعبه فوزى يايا لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1.





وما زى الفريقين فى مباراة اليوم؟

كشف الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع فريق نصر حسين داى الجزائرى عن تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بارتداء الزمالك طاقمه الأزرق بالكامل فى مواجهة نصر حسين داى لاختيار نصر حسين داى اللون الأبيض لحارس مرماه، لذا سيغير الزمالك من زيه الأبيض إلى الأزرق، فيما يرتدى لاعبو بطل الجزائر طاقما أحمر فى أصفر وحارسه زيه أبيض.

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ومن طاقم تحكيم مباراة اليوم بين الزمالك ونصر حسين داى؟

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك أمام نصر حسين داى الجزائرى للحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الكاميرونى ألفيس جوي نيجوجو والبوركينابي ساديو تياما.

ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى؟

من المتوقع أن يدخل الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا أو أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.





وماذا عن المكافآت فى حال صعود الزمالك؟

رصد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مكافأة استثنائية للاعبين لتحفيزهم على عبور مباراة نصر حسين داى، محدداً 200 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب، فى حال إنهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية فى الصدارة والتأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.