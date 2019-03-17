شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالجزائر توفر مقاعد لجمهور الزمالك فى مواجهة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المستشار هانى ديمترى، نائب السفير المصرى بالجزائر، منذ قليل، مع أحد أعضاء مجلس إدارة نصر حسين داى، للتنسيق الكامل بشأن مباراة الزمالك مع الفريق الجزائرى، المقرر انطلاقها فى السادسة مساء اليوم باستاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف نائب السفير المصرى لـ"الخليج 365"، أنه تم التنسيق الكامل مع الجانب الجزائرى فى كافة الأمور وسيتم تخصيص مكان خاص لأبناء الجالية المصرية فى الجزائر الراغبين فى حضور المباراة التى سيحضرها أعضاء السفارة المصرية لدعم الزمالك فى مهمته.

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ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.