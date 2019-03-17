شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يتعادل مع نصر حسين داى بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، فى السادسة مساء اليوم، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة باستاد 5 يوليو بالجزائر.

وسبق والتقى الفريقان يوم 13 فبراير الماضى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.

Advertisements

أحرز هدف الزمالك خالد بوطيب فى الدقيقة 14 من أحداث المباراة، بينم تعادل نصر حسين فى الدقيقة 90 .

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنجولى بـ7 نقاط وهو نفس رصيد نصر حسين داى، أماجورماهيا الكينى فيتذيل المجموعة.