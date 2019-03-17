شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمير الغناء العربى هانى شاكر من تسجيل أغنية جديدة لنادى الزمالك، والذى يعتبر أحد مشجعيه، على أن يتم إذاعة الأغنية قريباً بعد انتهاء تسجيلها.

Advertisements

ويرتبط الزمالك بمواجهة مع نصر حسين داى الجزائرى فى السادسة مساء اليوم، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى إطار الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.