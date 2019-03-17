يلا شوت hd|| مشاهدة مباراة الصفاقسي ورينجرز بث مباشر bein sport  دوري ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية...

يلا شوت الصفاقسي ورينجرز – yalla shoot موعدنا اليوم الأحد 17 مارس 2019 مع مباراة الصفاقسي ورينجرز في إطار جولات كأس الكونفدرالية الأفريقية للجولة السادسة، يلا كورة الصفاقسي ورينجرز – yallakora والذي سيقام اليوم في نيجيريا على ملعب رينجرز.

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بث مباشر مباراة الصفاقسي ورينجرز كورة اون لاين – kora online وفي المباراة التي جمعت الصفاقسي بنادي رينجرز الماضية في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرض ملعب نادي الصفاقسي لم يتمكن الصفاقسي إلى أن يتعادل فيها مع رينجرز بث مباشر مباراة الصفاقسي ورينجرز كول كورة – cool kora على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يفوز فيها الصفاقسي ويحسم المباراة مبكرًا.

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يبدأ البث المباشر فى تمام 14:00 بتوقيت تونس

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