“ترقبوا” نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم الأحد 17 مارس 2019 في إطار مباريات نصف نهائي...

ترقبوا اليوم نتيجة مباراة الهلال والأهلي تقام مباراة ذهاب نصف نهائى بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ويستضيف فريق الهلال منافسه وغريمه وعدوه اللدود أهلي جدة في لقاء سعودى خالص على ملعب جامعة الملك سعود، ويأمل الهلال في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على أرضه وبين جماهيره، نتيجة مباراة الهلال والأهلي كورة أون لاين بينما يطمح الأهلي في حسم الانتصار ووضع قدما في النهائى.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

يحل أهلي جدة ضيفا على غريمه التقليدى الهلال في لقاء الذهاب بنصف نهائى كأس زايد، ويأمل الإمبراطور في تحقيق فوز كبير ومثير في اللقاء المرتقب، نتيجة مباراة الهلال والأهلي كما يطمح الفريق في الخروج منتصرا ليضع قدما نحو النهائى، ويسعى الراقى في تقديم مباراة كبيرة وتاريخية من أجل الإرتقاء نحو نهائى البطولة وحسم اللقب العربى.

ويحل أهلي جدة في المركز الخامس في الدورى السعودى برصيد 40 نقطة، وكان الفريق قد خسر من فريق باختاكور بنتيجة 1-0 في لقاء الجولة الثانية من دورى الابطال، نتيجة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت وكان الأهلي قد أقصى فريق الوصل من ربع النهائى بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين.

موعد مباراة الهلال والأهلي

تقام مباراة ذهاب نصف نهائى كأس زايد للأندية العربية الأبطال بين فريقى الهلال وأهلي جدة مساء يوم الأحد 17/3/2019، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، والساعة التاسعة والنصف بتوقبت الإمارات، وفي الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأهلي جدة

تنقل مباراة الهلال وأهلي جدة في ذهاب نصف نهائى كأس زايد للأندية العربية الأبطال على قنوات أبو ظبى الرياضية hd1، ويذاع استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء لتحليل أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.