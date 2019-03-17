يلا شوت yalla shoot.. الآن رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot...

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة قوية وهامة من مباريات الدوري الإيطالي، حيث سيلتقي فريق يوفنتوس وفريق جنوى وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة يوفنتوس وجنوى اونلاين.

مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر

كورة لايف مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر، يسعي فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز وحصد نقاط حيث أنه بحاجة للفوز في خمس مباريات من أصل عشر مباريات القادمة ليحسم اللقب لصالحه، ويدخل الفريق هذا اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 75 نقطة، أما عن فريق جنوى فأنه يسعي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء ليحسن ترتيبه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حيث أنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، لا نكن على عجلة ولننتظر من سيحسم اللقاء لصالحه، يلا شوت مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر.

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى

ومن المقرر ان تنطلق المباراة اليوم الاحد الموافق 17 مارس 2019، في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 4 “BeinSports HD4” ببث اللقاء على الهواء مباشرة، وسوف يقوم بالتعليق حسن العيدروس.

التشكيل التوقع لفريق يوفنتوس أمام جنوى

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: سبيانزولا، ساندرو، كاسيريس، روجاني

الوسط: بينتانكور، تشان، بيانيتش

الهجوم: بيرنارديسكي، ديبالا، كين

مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى