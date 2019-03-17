الأهلي يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تمنى شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، التوفيق لنادي الزمالك في مباراته الليلة أمام نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية.
ويحل الزمالك ضيفا على نصر حسين داي في السادسة مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وكتب فؤاد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مساء الأحد: "كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المهمة اليوم مع نصر حسين داي الجزائري وأن تتوج بفوز يصعد به الى الأدوار النهائية في الكونفيدرالية".
ونشر متحدث الأهلي أوسمة تتضمن "#الاهلي_يدعم_الزمالك_افريقياً" و"#الدوري_أهلاوي".
ويحتاج الزمالك للفوز لتأكيد تأهله لربع نهائي بالكونفدرالية، حيث يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتليتكو الأنغولي في مركز الوصيف برصيد 7 نقاط، بينما يحتل نصر حسين داي المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط ويتذيل جورماهيا الكيني المجموعة برصيد 6 نقاط.
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