انت الان تتابع لوف يصدم شتيجن: نوير الحارس الأساسي لألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

مانويل نوير

أكد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، أن حارس بايرن ميونخ مانويل نوير سيبقى هو الحارس الأساسي للماكينات، على حساب حارس برشلونة المتألق مارك أندريه تير شتيجن، ويعاني نوير في استعادة أفضل مستوياته من جديد في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يتطور فيه مستوى تير شتيجن من أفضل إلى أفضل كل مباراة، وعلى الرغم من معرفة لوف بالجودة الكبيرة التي يتمتع بها تير شتيجن، فإنه لا يزال يتمسك بنوير كخيار أول في حراسة المرمى الألماني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال لوف في هذا الشأن: "لم أغير رأيي بعد، نوير هو الحارس الأول لألمانيا، سبق أن قلتها في شهر نوفمبر الماضي، وسأكررها مرة أخرى كي يتضح الأمر، نوير هو الحارس الأول وقائد ألمانيا". وأشار لوف إلى وجود فرصة لتير شتيجن كي يظهر إمكانياته، ولكنه يتمسك بشدة بوجود حارس البايرن في التشكيل الأساسي لأبطال العالم

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